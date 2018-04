Messi tillbaka: "Omöjlig att stoppa"

Statistiken talar för sig själv. Lionel Messi har missat fem av Barcelonas ligamatcher, två av dem slutade med vinst och tre av dem med oavgjort resultat. I cupen fick argentinaren vila i första mötet med Celta Vigo i sextondelsfinalen – som också slutade oavgjort. I andra mötet startade Messi och smällde in två mål i vad som blev en storvinst.

Under landslagsuppehållet missade han Argentinas matcher. Mot Spanien resulterade det i en stentung 1–6-förlust. Tillbaka med klubblaget inledde 30-åringen helgens match mot Sevilla på bänken, och andalusierna säkrade en 2–0-ledning. Messi? Han kastades in efter en timmes spel och räddade Barcelonas obesegrade svit i ligan med ett sent kvitteringsmål, till 2–2.