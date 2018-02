Sverigepremiären av fransyskan Coralie Fargeats "Revenge" enar två högaktuella firanden: Women in horror month – det årliga uppmärksammandet av kvinnors insatser inom skräckgenren – och Bergmanåret.

Inte lär Bergman ha kunnat förutspå att hans storverk "Jungfrukällan" (1960) skulle stå modell för renodlad exploitation. Inspirerad av dämonregissörens Oscarsvinnare lyckades en ung Wes Craven, den blivande skräckmästaren, göra en genre av rape and revenge-upplägget med sin "The last house on the left" (1972).