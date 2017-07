Merkel försvarar Ivanka Trumps deltagande

Ivanka Trump, i mitten, omgiven av, från vänster till höger, Japans premiärminister Shinzo Abe, Världsbankens chef Jim Yong Kim, USA:s president Donald Trump, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Kanadas premiärminister Justin Trudeau på G20-mötet i Hamburg. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press/AP/TT

En kort stund ersattes USA:s president Donald Trump av en annan Trump under G20-mötet i Hamburg. Dottern Ivanka intog hans plats vid mötesbordet, omgiven av Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Angela Merkel and Theresa May.

Nyheten kom ut genom att en rysk representant twittrade ut en bild på händelsen.

Vita huset förklarade att hon suttit längre bak, men flyttade fram till huvudbordet vid ett tillfälle när presidenten gick för att träffa andra världsledare.

Annons X

Det ovanliga draget att låta en familjemedlem ta presidentens plats har fått kritik. Den politiska analytikern och författaren Anne Applebaum rasar på Twitter mot att en "icke vald, okvalificerad, oförberedd New York-kändis" framhålls som "den bästa att representera Amerikas nationella intressen".

Men Angela Merkel sade till reportrar att de olika delegationerna själva bestämmer vilka som ska sitta vid bordet när presidenten inte är där, och att Ivanka Trumps handlande var helt acceptabelt, givet hennes roll i den amerikanska administrationen.

– Ivanka Trump tillhörde den amerikanska delegationen, så det är i linje med vad andra delegationer gör. Och det är känt att hon arbetar i Vita huset och ansvarar för vissa frågor, sade Merkel, enligt nyhetsbyrån AP.

Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner arbetar oavlönat i Vita huset. Båda två närvarade vid flera av de olika mötena under G20-dagarna i Hamburg.

Tidigare under dagen hyllade Donald Trump sin dotter inför världsledare som samlats till stöd för kvinnliga entreprenörer. Han sade att han var mycket stolt över Ivanka.

– Om hon inte vore min dotter, så skulle allt ha varit så mycket enklare för henne, sade han.