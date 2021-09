Ordet ”brasserie” betyder bryggeri på franska – och det var under det sena 1800-talet som franska bryggerier började servera sitt öl till enkla maträtter. Idag har ordet en klang av just fransk husmanskost, ofta traditionell och ibland med en liten twist. På den stockholmska matscenen har brasserierna länge haft en given plats.

Nu har trefaldigt stjärnbeströdda krögaren Björn Frantzén gett sig på att tolka genren. Väl vald plats är den allt mer restaurangtäta Nybrogatan där klassiska biograf Astoria byggts om till lyxiga Brasserie Astoria.