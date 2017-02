Laverne Cox spelar en av fångarna i "Orange is the new black." Arkivbild. Foto: Scott Roth/AP/TT

"Orange is the new black" handlade till en början om medelklasskvinnan Piper som hamnar i fängelse för ett brott hon begått i sin ungdom. Efter första säsongen skiftar fokus och publiken får följa fler av fångarna. Serien bygger på Piper Kermans självbiografi "Orange is the new black: My year in a women's prison."