Mer ödmjuk Liam Gallagher släpper nytt

Den före detta Oasis-frontmannen Liam Gallagher låter pigg och glad när han via en sprakig telefon berättar om sitt kommande album "Why me? Why not.". Till solodebuten “As you were” från 2017 skrev han alla låtar själv, men den här gången är samtliga spår samarbeten med producenterna Greg Kurstin och Andrew Wyatt.

– Låtarna som jag skrev till “As you were” var inte tillräckligt bra för att göra ett andra album. Vi behövde skriva mer gemensamt och det låter mycket bättre, vilket jag är väldigt nöjd med, säger han.