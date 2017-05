Mental coach tror på lyft för Stenson

Henrik Stenson under US Masters. Foto: Christer Höglund/TT

Resultatmässigt har Henrik Stenson en tung period bakom sig. När han och Justin Rose slogs ut i partävlingen häromveckan innebar det fyra missade "cutter" i rad för svensken.

– I vår värld skulle jag säga att det är enligt plan, säger Stensons mentale coach Torsten Hansson tämligen obekymrat.

– Vi har inte haft något större fokus på resultat just nu, beroende på en mängd olika processer som är på gång och som vi har fått rikta energin emot.

Vilka processer?

– Till exempel att efter varje tävling efter (segern i) British Open har media varit fullständigt tokiga i Henrik. Man ska ha info om och om igen, om hur det kändes och vad det innebär. När det börjar ebba ut drar det igång nya frågor inför kommande British Open, hur det känns att komma dit som favorit och så vidare, säger Hansson.

– Sedan har Henrik och familjen precis flyttat in i nya huset (i Lake Nona), vilket har tagit väldigt mycket tid och engagemang. Det vet alla vad det innebär och när du och jag flyttar har vi kanske lite färre grejer att flytta än vad Henrik har...

Enligt skåningen Hansson, som har varit en fast punkt för 41-årige Stenson under nästan hela karriären, finns alltså ingen anledning till oro kring det sviktande spelet hos golfens världssjua.

– Jag var där över förra veckan och vi hade en jättefin vecka, det såg riktigt riktigt bra ut, säger han.

Upplever du att Stenson har påverkats av de uteblivna resultaten?

– Inte ett dugg, i och med att han är medveten om vilken plan vi jobbar efter. Det är skillnad om det var en period där vi var ute efter resultat, då kan förvirringen komma. Men där är vi inte.

Den här veckan väntar The Players Championship, ibland kallad "den femte majorn", på TPC Sawgrass. Bekant mark på hemmaplan för Florida-bon Stenson, som vann stortävlingen 2009. Förhoppningen är att The Players ska bli ett första steg på vägen mot toppformen – som helst ska infinna sig när det är dags att försvara The Open-titeln på Royal Birkdale i juli.

– Ja, det är nog en väldigt bra plan. Den är rimlig också, vi jobbar väldigt mycket efter vad som är rimligt, säger Torsten Hansson.

Och hemma i huset är de sista flyttkartongerna uppackade och alla tavlor uppe på väggarna?

– Haha. Det är några tavlor kvar har jag förstått, annars är det i princip klart.

Fakta: Schemat inför nästa major Henrik Stenson spelar tre tävlingar inför US Open, som är nästa majortävling. British Open, där svensken är titelförsvarare, avgörs på Royal Birkdale 20–23 juli. Kommande tävlingar:

11–14 maj: The Players Championship, TPC Sawgrass, Florida.

25–28 maj: Brittiska PGA-mästerskapen, Wentworth.

1–4 juni: Nordea Masters, Barsebäck.

15–18 juni: US Open, Erin Hills, Wisconsin.