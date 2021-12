Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Handlar det om en feministisk klassiker? Hur klarar 2021 års uppföljare And Just Like That... mötet med den moderna woke-ideologin? I snart 25 år har den varit med oss, serien som blev ett kulturfenomen och har gett upphov till otaliga diskussioner – nu är det ledarredaktionens tur. Anna-Karin Wyndhamn, Ivar Arpi och Paulina Neuding diskuterar under ledning av Anderas Ericson.

Mellandagspodd om Sex and the City