Melbourne firar efter månader av lockdown

Med en vibrerande förväntan strömmade Melbourneborna till caféer, restauranger och hårsalonger när de slog upp sina portar på fredagen.

Sedan pandemins början har Australiens näst största stad Melbourne gått in och ut ur sammanlagt sex hårda lockdowns. Under totalt nästan nio av de 20 senaste månaderna har stadens fem miljoner invånare levt under hårda restriktioner och fått uppleva en av de längsta och striktaste nedstängningarna i världen.