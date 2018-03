I Kapitolinska museerna i Rom visas för tillfället en utställning om Johann Joachim Winckelmann, mannen som på bara några år under 1700-talets mitt lade grunden för såväl arkeologin som konsthistorien. Utställningen är ovanlig eftersom den klarar sig med relativt få inlånade verk och nästan utan vitriner: det är salarna och de permanenta samlingarna själva som utgör utställningens främsta objekt. Ändå är utställningen mycket sevärd, för även om lite har förändrats i själva byggnaden sedan Winckelmann under vintern 1755 kom till Rom för att tjäna som bibliotekarie hos en eller annan kardinal, så var det här han förändrade hela norra Europas syn inte bara på konsten, utan på världen. "När jag kom till Rom, trädde jag in i världen likt ett nyfött barn", skrev han senare till en vän, den franske Abbé Barthélemy.