Det var i januari 2015 som Michelle Obama väckte Donald Trumps missnöje genom att anlända till Saudiarabien utan att täcka för ansiktet, vilket är brukligt för kvinnor i landet.

”Många säger att det var underbart att fru Obama vägrade bära sjal i Saudiarabien, men de blev förolämpade. Vi har tillräckligt med fiender”, twittrade då Donald Trump.

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies