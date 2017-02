Melania Trump steg fram vid möte

Presidentfrun Melania Trump talar i Florida. Foto: Susan Walsh/AP/TT

– Jag kommer alltid att förbli sann mot mig själv, och mot er, oavsett vad motståndarna säger om mig, sade Melania Trump.

Innan dess hade hon inlett det politiska massmötet i Florida med bönen Fader vår inför tusentals Trump-anhängare.

– Det USA som vi vill ha är ett som fungerar för alla amerikaner, och där alla amerikaner kan arbeta och nå framgång, sade hon.

Annons X

Melania Trump ses inte ofta med sin man. Hon har efter det att Donald Trump svurits in som president bott kvar i Trump Tower i New York för att deras tioårige son ska kunna gå i samma skola året ut. Hon har fått kritik från de som håller på traditionerna för att hon inte genast flyttar in i Vita huset och står vid sin makes sida.

– Jag kommer att agera för allas bästa. Jag engagerar mig i initiativ som jag bryr mig om, sådant som påverkar kvinnor och barn över hela världen, sade hon i sitt korta tal.

Innan presidenten tog över platsen vid podiet tillade hon att "min man skapar ett säkert land med högt välstånd".

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Melania Trump, ursprungligen från Slovenien, kom till USA i mitten av 1990-talet under sin modellkarriär och mötte där fastighetsmogulen Donald Trump.