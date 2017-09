Melania Trump var visserligen modell innan hon blev Amerikas första dam – och har varit med i tidningar som InStyle Weddings, brittiska GQ och Philadelphia Style. Men att vara ansiktet utåt för en engelska-skola i Kroatien har hon inte gått med på. Fram tills i tisdags – då Trumpklanen fick nys om reklamen – har en skola i huvudstaden Zagreb använt hennes foto för att marknadsföra engelskalektioner.

Med texten: ”Just imagine how far you can go with a little bit of English” kan reklamen lätt tolkas som att presidenthustrun inte riktigt hanterar språket. En talesperson för skolan säger dock att det inte var meningen. Tanken var att använda Melania som en förebild: hon har växt upp i närheten av Zagreb, där skolan ligger – men har tagit sig hela vägen till Vita huset. Men efter att Trumpfamiljen hotat med stämning har skolan backat och skylten har tagits ner.