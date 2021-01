Melania Trump avslutade med en oartighet

En sak är nog alla eniga om angående Donald och Melania Trump: de har skrivit historia. Mitt under det minst sagt intensiva maktöverlämnandet, framkom att den numera före detta first ladyn – eller "flotus", "First Lady of the United States" – hade brutit med en sjuttio år gammal tradition.

"Tea and tour" uppstod 1952, då dåtidens första dam Bess Truman bjöd Mamie Eisenhower på te och gav henne en rundvandring i Vita huset. Sedan dess har denna vänskapliga ceremoni, en sorts "transfer-of-power"-ritual ägt rum varje gång en ny president tillträtt.