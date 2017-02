Melania ovanligt långsam: "Ligger långt efter"

Melania Trump dansar med sin man första dagen som USA:s första dam, den 20 januari. Foto: Mark Tenally/AP

Nu har Melania Trump dykt upp vid Japans premiärministerbesök, men många frågar sig hur länge hennes kontor i Vita huset ska eka så här tomt.

– Hon ligger långt efter jämfört med var första damer i modern tid befunnit sig vid tidpunkten för deras mäns installation, på ett sätt som vi knappt aldrig tidigare har skådat, säger Myra Gutin, professor vid Rider University, till The New York Times.

Akie Abe, hustru till den japanske ledaren Shinzo Abe, är van vid att tas emot med fulla hedersbetygelser av sina amerikanska motsvarigheter. 2007 åkte hon på utflykter med Laura Bush och 2015 umgicks hon med Michelle Obama. Men när paret Abe nu kom till Washington och sedan for till Florida med presidenten anslöt Melania Trump sent till sällskapet.

Och amerikanska medier målar upp en bild av en högst ofrivillig första dam.

Det är i och för sig inte direkt ett jobb, officiell arbetsbeskrivning saknas. Men förväntningarna är alltid högt ställda på kvinnan som står vid den, hittills alltid manlige, amerikanske presidentens sida.

Melania Trump, Akie Abe, Shinzo Abe och Donald Trump när den amerikanske presidentens plan, Air Force One, landade i Palm Beach i Florida. Foto: Wilfredo Lee/AP

Sedan Donald Trump tillträdde som president råder förvirring kring hur hans fru tänker sig sin nya roll. Donald Trump har gjort en högljudd rivstart, men Melania Trump har inte gjort mycket väsen av sig alls.

När presidenten nyligen reste till Delaware för att hedra en stupad amerikansk soldat hade han i stället sällskap av dottern Ivanka.

Melania Trump har också fått vissa att höja på ögonbrynen eftersom hon inte flyttat till Vita huset. Den 46-åriga tidigare modellen bor fortsatt i familjens marmorklädda lyxvåning på Manhattan medan hennes man installerat sig på 1600 Pennsylvania Avenue i Washington. Beskedet är att Melania Trump blir kvar i New York tillsammans med sonen Barron, åtminstone till slutet av läsåret.

Presidentparet Trump och premiärministerparet Abe på middag i Palm Beach i Florida. Foto: Susan Walsh/AP

Enligt The New York Times morrar kritikerna över att den extra säkerhetskostnaden som följer av beslutet att inte flytta till Washington är lika hög som hela budgeten för National Endowment for the Arts, en federal myndighet som finansierar konstnärlig verksamhet.

Källor nära fru Trump har sagt att hon planerar att göra större offentligt avtryck med tiden, men inte har någon brådska. Rekryteringen av nyckelmedarbetare har dröjt, men Lindsay Reynolds har anställts som stabschef och Anna Cristina Niceta Lloyd ska hantera sociala frågor.

Det är också oklart hur hon tänker ta sig an de evenemang i Vita huset som vanligtvis faller under den första damens domäner – däribland den traditionsenliga äggrullningen vid påsk med 35 000 gäster.

– Vi befinner oss på okänd mark här, säger Myra Gutin.