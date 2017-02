Meijer till EM efter inbjudan

Damer: Elin Östlund, 60 meter, Gladys Bamane, do, Anna Silvander, 800 meter, Lovisa Lindh, do, Meraf Bahta, 3 000 och 1 500 meter, Linn Nilsson, do, Charlotta Fougberg, 3 000 meter, Susanna Kallur, 60 meter häck, Elin Westerlund, do, Maja Rogemyr, do, Sofie Skoog, Höjd, Emma Green, do, Angelica Bengtsson, stav, Michaela Meijer, do, Lisa Gunnarsson, do, Fanny Roos, Kula, Bianca Salming, femkamp.

Herrar: Austin Hamilton, 60 meter, Sulayman Bah, do, Odain Rose, do, Andreas Kramer, 800 meter, Johan Rogestedt, 1 500 meter, Kalle Berglund, do, Jonas Leanderson 3 000 meter, Staffan Ek, do, Alexander Brorsson, 60 meter häck, Fabian Delryd, höjd, Michel Tornéus, längd, Fredrik Samuelsson, sjukamp.

Källa: Svenska Friidrottsförbundet.