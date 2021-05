Peter Godfrey-Smith har många strängar på sin lyra. Han är inte bara professor i såväl vetenskapshistoria som filosofi vid University of Sydney utan också en skicklig dykare och fotograf med omfattande kunskaper inom marin- och evolutionsbiologi. Hans bok ”Djupsinne. Hur bläckfisken började tänka” från 2016, som kom i svensk översättning förra året, har gjort succé över hela världen. Nyligen publicerades ”Metazoa: Animal minds and the birth of consciousness” (William Collins), som är en utvidgning och fördjupning av de teman som behandlas i bläckfiskboken, med ambitionen att förstå hur det mänskliga medvetandet har uppstått och liknar respektive skiljer sig från de former av upplevelser som andra djur än vi själva kan ha. Metazoa är ett gammalt namn på djurriket.