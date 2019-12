Medlöparna Hitler behövde för att begå sina brott

Det var inte särskilt förutbestämt att jag skulle intressera mig för nazisterna. Min fars föräldrar hade varken tillhört offren eller bödlarna. De hade inte utmärkt sig med modiga handlingar men hade heller inte syndat i överdrivet nit. De var helt enkelt Mitläufer: medlöpare, människor ”som följer med strömmen”. Deras inställning hade helt enkelt varit densamma som hos majoriteten av det tyska folket: små blundanden och mindre fegheter som sammantagna hade skapat de nödvändiga förutsättningarna för en av de grövsta organiserade statsförbrytelserna som mänskligheten upplevt. Efter nederlaget och många år därefter saknade mina farföräldrar som de flesta tyskar den distans som kunde få dem att inse att utan medlöparnas deltagande, även ett obetydligt deltagande på individnivå, hade Hitler aldrig kunnat begå brott av en sådan omfattning.

Führern själv anade detta och tog regelbundet tempen på sitt folk för att se hur långt han kunde gå, vad som gick an och vad som inte gick an, samtidigt som han dränkte det i nazistisk och antisemitisk propaganda. Den första massiva deportationen av judar i Tyskland vilken skulle fungera som ett test på vad befolkningen kunde godta ägde rum just i det område där mina farföräldrar bodde, landets sydvästra del: i oktober 1940 deporterades över 6 500 judar från Baden, Pfalz och Saar till det franska lägret Gurs norr om Pyrenéerna. För att vänja medborgarna vid en sådan syn hade polisstyrkorna ansträngt sig att hålla skenet uppe, undvikit våld och bokat passagerarvagnar – inte godsvagnar som det blev senare. De ansvariga nazisterna ville ha rent samvete och veta vad folket tålde. De tvekade inte att operera i fullt dagsljus och drev tåg med hundratals judar genom stadens centrum till stationen med tunga väskor, gråtande barn och uttröttade gamlingar, allt inför ögonen på apatiska medborgare som inte förmådde visa någon mänsklighet. Dagen efter meddelade distriktets Gauleiter stolt Berlin att deras område var det första i Tyskland som var judenrein (rensat på judar). Führern måste ha glatt sig åt att bli så väl förstådd av sitt folk: det var moget att ”marschera med”.