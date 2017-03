MIssnöje i parlamentet Foto: Matt Dunham

The BBC is failing in its duty to be impartial over Brexit, a group of parliamentarians has claimed. In a letter to senior BBC figures, they said the broadcaster had characterised Britain as xenophobic and focused too much on regretful leave voters.

Ledare

Detta berättar de brittiska tidningarna idag.

BBC är alltså enligt en grupp konservativa parlamentsledamöter inte opartiskt när man beskriver Brexit eftersom BBC-journalister har betecknat landet som xenofobiskt oxh alltför fokuserat på väljare som röstade för att UK skulle lämna EU, men som nu ångrat sig.

De missnöjda britterna går inte så långt som USAs nuvarande president som utsett alla mot honom kritiska eller kritiskt granskande medier som ”folkets fiender”. New York Times har pekat på att just den frasen har en intressant historisk bakgrund.

I en tid då makthavare ser sig själva som sanningens enda företrädare kommer medierna att få det tufft.

Faran är särskilt stor för medieföretag som BBC som ”is established under a Royal Charter and operates under its Agreement with the Secretary of State for Culture, Media and Sport”. BBC finansieras med licensmedel.

Helt fristående medier har därför ett särskilt stort ansvar. Jag kan tänka mig att attacken mot BBC får effekt på rapporteringen framöver.

Men oss emellan ska jag avslöja att det finns mycket xenofobi i UK och att åtskilliga som röstade för Brexit har nu ångrat sig.