Vita huset stänger flera medier ute från pressträff

Vita huset i Washington. Arkivbild. Foto: TT

CNN, New York Times och flera andra nyhetsorganisationer tilläts inte att delta när Vita husets pressekreterare Sean Spicer höll en informell pressträff.

– Ingenting liknande har tidigare inträffat under de många år vi har bevakat en rad regeringar ledda av olika partier. Vi protesterar kraftigt mot att New York Times och andra medier uteslutits, säger New York Times chefredaktör Dean Baquet på tidningens sajt.

Andra medier handplockades och deltog fredagens pressträff, bland andra NBC, ABC, CBS, Fox News, Breitbart och Washington Times. Andra som utestängdes var representanter för sajterna Politico och Buzzfeed, uppger CNN.

Nyhetsbyrån AP och veckomagasinet Time bojkottade pressträffen. Vita huset har inte gett någon förklaring till sitt agerande.