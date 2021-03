Medfött immunförsvar kan orsaka svår covid-19

Svår covid-19 har varit något av en gåta. Hur kommer det sig att vissa patienter kommer lindrigare undan smittan medan andra får svåra och långvariga symptom?

En forskargrupp vid Uppsala universitet, under ledning av professor Bo Nilsson vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, har följt de första 66 patienterna med svår covid-19 som lades in på iva i Uppsala under våren 2020. Studien har finansierats bland annat med stöd från Hjärt-Lungfonden.