Den ryske litteraturteoretikern Michail Bachtins tankar kring medeltidens och renässansens karnevaler går enkelt att applicera på dagens sociala medier. Även karnevalen var en filterförsedd variant av livet, där såväl det ironiska twittrandet som det svavelosande näthatet fanns representerat.

”Karnevalens triumftåg” från 1700-talet. Foto: IBL

Att sociala medier har förändrat stora delar av mänsklighetens vanor, beteendemönster och kulturkonsumtion är knappast ett oriktigt påstående. Deras effekter på våra liv liknas ofta vid narkotikans, det finns till och med programvaror utvecklade för att blockera sajter som Facebook och Instagram i syfte att freda arbetsdagen från mikroavbrott av blinkande notiser och plingande ljud. Plattformarnas innehåll och form har en magnetisk kraft där användarna innesluts i ett parallellt universum, där idealbilder av både omgivningen och den egna personen framhävs i förhoppning om vänkretsens beundran. Inte ens i samband med sömn, familjemiddagar eller andra sociala aktiviteter i det analoga livet förmår vi skilja oss från denna parallella digitala verklighet.

Det är en ny mänsklig existensform som har uppstått och utvecklats efter sina egna lagar allt sedan början av 2000-talet. Den är en del av oss och vi är en del av den. I många avseenden återfinns så kallade karnevalska element i den sociala mediesfären, och genom Michail Bachtins verk ”Rabelais och skrattets historia” kan vi se slående likheter mellan den medeltida folkkulturens karneval och 2000-talets sociala mediekultur.

Den ryske filosofen och litteraturteoretikern Michail Bachtin (1895–1975) var en av Sovjetunionens mest lysande intellektuella, i full paritet med språkteoretikern Roman Jakobson (1896-1982), men betydligt mindre omtalad under sin livstid. Bachtins mycket universella teorier fick först framåt mitten av 1960-talet en ökad uppmärksamhet i västvärlden, främst tack vare franska strukturalister som Julia Kristeva och Tzvetan Todorov. Bachtins dialogicitetsbegrepp, som är helt centralt i hans analyser av Fjodor Dostojevskijs författarskap, undersöks ingående av Todorov i ”Le principe dialogique” från 1981.

Annons X

Dialogicitetsbegreppet, som fått en betydande spridning i den anglosaxiska världen och som letat sig in i många och vitt skilda områden, utvecklas av Bachtin i den stundtals mycket motsägelsefulla men nästan ofattbart pregnanta ”Dostojevskijs poetik” från 1963. I slutet av 1930-talet arbetar Bachtin med sin avhandling om François Rabelais. Den färdigställs under 1940 men det är först 1946, efter krigets slut, som Bachtin får möjlighet att försvara avhandlingen vid Institutet för världslitteratur i Moskva. Efter stora svårigheter får Bachtin äntligen sin doktorsgrad, men avhandlingen blir av politiska skäl inte publicerad då den bland annat ansågs vara för kosmopolitisk för den sovjetiska allmänheten. Det dröjer ända till 1965 innan den kommer ut under titeln ”François Rabelais verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen”. Till svenska översattes den i sin helhet av Lars Fyhr och utkom 1986 med titeln ”Rabelais och skrattets historia”.

Bachtins bok om Rabelais inleds med en problemställning där skrattets och karnevalens roll i den medeltida folkkulturen presenteras och analyseras. Bachtin skriver: ”Så länge karnevalen pågår finns inte för någon något annat liv än karnevalens. Under karnevalen kan man bara leva enligt dess lagar, det vill säga efter dess frihetslagar. Och ingen kan lämna den, ty karnevalen känner inga rumsliga gränser.” Trots att Bachtin inledningsvis koncentrerar sin undersökning till medeltida folkkultur finns ett antal slående likheter med karnevalen och dagens sociala medier, med dess natur och uttryck. Bachtin definierar i inledningen det han kallar för karnevalens existensform; då karnevalen pågår är det livet som imiterar livet självt. Samtidigt bereder karnevalen deltagaren en känsla av ”annorhet”, det vill säga av fest, eller av ett slags parentes från livet i form av liv – ett muntert avbrott från den allvarliga och ritualiserade vardagen. Detta är karnevalens idé, den fungerar som en ”tillfällig form av livet självt”, pånyttfödd i sin ideala form.

De sociala medierna fungerar visserligen som ett mycket tillfälligt avbrott från arbetsdagen, middagen eller löprundan, men i dem inbegrips också en högre existentiell mening; något som talar för att de sociala mediernas natur kan klassas som karnevalsk är just bruket av idealbilder. För att tillvaron ska förvandlas från vardag till fest i Bachtins mening måste idealets ideologi vara närvarande. Användaren av det sociala mediet strävar, liksom karnevalens deltagare, efter en idealbild av livet. På Facebook publicerar vi filterförsedda fotografier från semestrar, konserter, fester eller deltagande i prestigefyllda idrottsevenemang med den inre bilden av den ideala tillvaron allestädes närvarande. Utan sanktionen från idealens värld kan heller inte festen/karnevalen som idé existera.

Bachtin beskriver karnevalen som en förbindande länk till existensens högre mål, en pånyttfödelse som tar sitt uttryck genom att deltagaren kliver in i ett nytt utopiskt rum av gemenskap och frihet. Liksom i fallet med karnevalen är också det sociala mediet som idé till för alla, för hela folket. De sociala medierna är likt karnevalen gränsöverskridande, där upphävs det geografiska och mentala avståndet mellan människor och en ny frihetlig karnevalsk ordning får i stället råda. I de sociala medierna tar vi oss språkliga och sociala friheter vi aldrig skulle drömma om att göra i den analoga världen där ett annat, formellare normsystem råder.

I karnevalen och i de sociala medierna återfinns även utpräglade språkliga stilar (användandet av superlativen ”bästa” och ”finaste” kan här tjäna som exempel), men där finns även ett slags symbolspråk (användandet av emoji, och Facebooks innovation där användaren i stället för att enbart ”gilla” ett inlägg, symboliserat av en uppåtriktad tumme, nu även kan ”älska” ett inlägg och ange symbolen för ett hjärta, och så vidare.)

I dessa kombinationer av språkliga stil- och symbolanvändningar i de karnevalska sociala mediernas värld utvecklas det särpräglade språk som Bachtin beskriver som mycket rikt och som han menar förmår ”uttrycka folkets enhetliga, men komplexa karnevalska förnimmelse av världen”. Arenan för denna förnimmelse har förflyttats från den medeltida karnevalens gator och torg till vår tids ständigt rörliga och föränderliga flöden i de sociala medierna. Karnevalens språk är också fullt av invektiv, obsceniteter och svordomar, som i den digitala karnevalen finner sin motsvarighet i svavelosande evighetsdiskussioner och näthat.

Även karnevalens komiska och parodiska inslag kan spåras i de sociala medierna: de oändligt populära memerna som driver med redan etablerade bilder och uttryck och som ofta travesterar, eller parodierar, seriösa ämnen. Memen rekontextualiserar sitt ämne och likt karnevalsparodin pånyttföds den i en ny tankevärld. Det som ytterligare förenar de två till synes skilda världarna karneval/socialt medium är skrattets natur. Karnevalens skratt är allas, det är universellt, men också ambivalent; det är muntert, men den underliggande tonen är ironisk och triumferande. Det karnevalska skrattet kan också sägas vara reflexivt, det är samtidigt riktat mot dem som själva skrattar och den skrattande är själv inbegripen i det ambivalenta skrattets tillblivelse. Twitterförsamlingen kan exempelvis finna andra twittrares dumheter oerhört underhållande, men i själva verket skrattar man samtidigt också åt sin egen dumhet, då man är en del av en och samma gemenskap, och skrattets själva rot.

Bachtin framhåller dock att det dominerande i Rabelais verk, och karnevalen som sådan, är ”livets materiellt-kroppsliga princip”, det vill säga ”bilder av själva kroppen, av ätande, av drickande, av naturbehov och sexualliv”. Är inte vår besatthet av att föreviga och exponera maträtter, paraplydrinkar och lattekonst ännu ett spår av karneval i våra digitala liv? Enbart våra talrika selfies uppfyller kravet för karnevalens materiellt-kroppsliga princip. Även om det ofta rör sig om en sentida och ofta retuscherad idealbild av kroppen har på senare tid en annan slags kropp intagit det sociala mediets flöde. Den ambivalenta, folkliga och oretuscherade kroppen i ständig biologisk förändring har sakteligen börjat synas i allt större utsträckning i det offentliga flödet och tar nu sin rättmätiga plats där, som en del i den digitala karnevalens inre logik. Det är den kollektiva folkliga kroppens allsidighet och ibland även groteskhet som här avses hos Bachtin.

Under renässansen försvagades den folkliga kulturens karneval och kom att begränsas i både omfång och uttryck. Bachtin menar att den förflyttades till hemmets sfär, men att karnevalen ”med sin förnimmelse av världen, med sin allomfattande, fria och utopiska karaktär, sin inriktning mot framtiden” så småningom bara blev till en familjehögtid. ”Festen upphörde nästan att vara ett folkets andra liv, där det för en tid pånyttföddes och förnyades. Vi har strukit under ’nästan’ då karnevalens folkligt-festliga princip är oförstörbar. Undanträngd och försvagad fortsätter den likväl att befrukta olika grenar av livet och kulturen.” Det är också en försvagad karneval vi ser exempel på i de sociala mediernas sfär.

Likväl befinner vi oss sedan seklets början alltjämt i denna digitala karneval, som pågår parallellt med den ritualiserade vardagen. Den är omslutande, festlig och tillfredsställande. Dess natur och form bereder oss möjlighet att se på framtiden med en munter blick, med våra livs högre existentiella mål och ideal i sikte. Men den digitala karnevalen är mångsidig och består inte enbart av idealbilden och det positiva bejakandet av tillvaron; där ryms, liksom i livet självt, även de mörka, groteska och tragikomiska sidorna. Man kan blott fantisera om vad Rabelais eller Bachtin skulle ha sagt om de sociala mediernas natur och verkan. Eller kanske ännu hellre: hur deras bitska statusuppdateringar skulle ha sett ut.

Maria Engqvist Masterstudent i litteraturvetenskap