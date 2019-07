Medeltida "vaginadikt" hittad i kloster

Texten är känd som "Rosendorn" och ett tidigare upptäckt exemplar dateras till 1500-talet, men den nyupptäckta pergamentbiten är från 1300-talet, vilket gör texten 200 år äldre än man först trott.

Medeltidsexperter anser att fyndet kan göra att synen på sexualitet i medeltida litteratur kan komma att skrivas om, rapporterar The Guardian. Fragmentet är en avklippt bit av den ursprungliga, där få ord syns per rad, men forskaren Nathanael Busch vid Siegenuniversitetet i Tyskland har dechiffrerat textutdraget och kommit fram till att det rör sig om just "Rosendorn".