När ekonomiprofessorn Philippe Van Parijs bjöds in till Sverige för att presentera ­boken "Basic income: A radical proposal for a free society and a sane economy" (Harvard University Press) konstaterade han att intresset för basinkomst/medborgarlön blivit rekordstort under senare år. Med ett mer än tjugoårigt engagemang, både som aktivist och forskare, är Van Parijs närmast att betrakta som en nestor på området. Det är också mot den bakgrund som han och med­författaren Yannick Vanderborght, professor i statsvetenskap, har skrivit sin bok. I den redogör de både för bas­inkomst som idé, tecknar dess historia och lägger fram sina argument för dess införande.