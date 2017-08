Brian Aldiss framtidsskildringar präglas av en klarsynt pessimism, där förgängligheten och världens ofrånkomliga föränderlighet är återkommande teman – och mot vilka humorn visar sig vara det bästa försvaret. I helgen ­avled den brittiske science fiction-författaren, 92 år gammal.

Brian Aldiss (1925–2017). Foto: Rob Scott/IBL

Efter att tillsammans med sin familj ha firat sin 92-årsdag dog författaren Brian Aldiss i sömnen i sitt hem i Oxford, kort efter midnatt den 19 augusti.

I romanen ”Gråskägg” (”Greybeard”, 1964) har 50 år gått sedan en olycka med biologiska vapen gjort mänskligheten steril. Algy Timberlane, en av de yngsta människorna, färdas längs Themsen och möter spillrorna av vår förödda kultur, sina egna minnen och – kanske – trots allt en framtid. Boken är lågmäld och vemodig men också en bitter civilisationskritik. I en scen doppar sig en räv långsamt i floden tills pälsens loppor samlats på nosen. Då dyker räven och kommer upp till ytan en bit bort, fri från loppor. ”Det blir väl något i den stilen som jorden gör med oss människor”, säger en åskådare i romanen. ”Skakar bort oss från nosen.”

Brian Wilson Aldiss föddes den 18 augusti 1925 i en ­lägenhet ovanför sin fars manufakturbutik i småstaden Dereham i Norfolk. Han såg sig som oönskad; hans mor hade hoppats på en ny dotter efter den dödfödda hon fått fem år tidigare. Vid sex sändes han till internatskola ­i Devon, därefter till Framlingham College. Efter examen tog han värvning i signalkåren och kom vid 18 års ålder till Burma där han tjänstgjorde under slutet av andra världskriget. ”Man vill inte hantera det faktum att man vet sig ha dödat en människa”, sa han om sin tid i kriget. Han har skrivit om den tiden, i romanerna ”A soldier erect” och ”A rude awakening”.

När han hemförlovades blev han bokhandelsbiträde i Oxford och debuterade med en serie humoristiska noveller förlagda till en fiktiv bokhandel i branschtidskriften The Bookseller. De samlades 1955 i ”The Brightfount ­diaries”, hans första bok. Ungefär samtidigt började han skriva science fiction-noveller i tidskrifterna Science ­Fantasy och New Worlds. Han hänfördes av kortformatet; novellerna blev nära 400. En första samling, ”Space, time and Nathaniel”, kom 1957. 15 har följt. Novellen ”Supertoys last all summer long” (1969) köptes för filmatisering av Stanley Kubrick som i samarbete med Aldiss ägnade år åt manusarbetet, men misslyckades. Till slut överlät Kubrick projektet på Steven Spielberg, som två år efter Kubricks död fullbordade ”A.I. – Artificiell intelligens”. Aldiss kallade den beklagande ”en usel film”.

Steven Spielberg under inspelningen av ”A.I. – Artificiell intelligens” (2001). Foto: IBL

Ändå var novellistiken bara en del av Brian Aldiss enorma konstnärskap. Han skrev poesi och dramatik. Han skrev litteraturkritik och var 1958–69 litteraturredaktör vid dagstidningen Oxford Mail. Han skrev essäer och analyser, utgav den förnämliga ”Billion year spree”, en historik över science fiction, gästföreläste och konferenstalade. Han målade och ställde ut. Han var ledamot av det brittiska kulturrådet, Arts Council; ledamot av Royal Society of Literature. Bland hans samtidslitterära verk märks den delvis självbiografiska trilogin om Horatio Stubbs och ­romansviten ”The squire quartet”, där den bitterljuva och komiska ”Forgotten life” blev en av hans bästa böcker. 2005 tilldelades han den brittiska imperieorden.

Men science fiction förblev hans centrala intresse och dominerade bland de 45 romanerna. Den första, ”Nonstop” (”Non-Stop”, 1958), utspelas på ett månggenerationsrymdskepp där besättningen sedan länge glömt både resans ursprung och syfte och upplever farkostens slutna miljö som helt enkelt världen. Idén var inte ny, men i Aldiss pessimistiska version ligger tyngdpunkten inte vid återupptäckten av rymdfärdens mål utan vid besättningens stympade liv, och vid ett sista, överrumplande avslöjande som gör hela skeppets existens till en meningslös grymhet. I ”Drivhuset” (”Hothouse”, 1962), har mänskligheten i en avlägsen framtid reducerats till parasiter på grenarna i det ofantliga träd som täcker en hel kontinent på den döende jorden. Här gestaltar Aldiss flera återkommande teman – entropi och överlevnadsinstinkt, livets mångfald och dödens ofrånkomlighet. Men kanske framför allt ensamhet, den ofrånkomliga ensamhet som följer oss och som vi försöker lindra med allt sinnrikare kommunikationssystem men aldrig kan undfly. Aldiss främsta vapen mot den var humorn, och i det var han en särling bland science fiction-författare: få andra har lika skickligt utnyttjat humor i också sina mest seriösa verk.

Om Aldiss ägnade 50-talet åt att utveckla teman och färdighet var 60-talet det decennium då han experimenterade med form och språk, ibland till den grad att han var nära att förlora sina läsare. Framför allt runt den brittiska tid­skriften New Worlds samlades en ny generation science fiction-författare som ville låna in nya tekniker från allmänlitteraturen och dessutom vända blicken inåt, mot människans inre landskap hellre än mot den yttre rymden. I den här alltmer experimentella miljön blev J G Ballard både den viktigaste medarbetaren och genom inte minst sina ”kondenserade romaner” och ”konceptuella annonser” den tongivande nydanaren.

Aldiss förknippades snabbt med denna så kallade ”nya våg” inom science fiction, men det var ändå uppenbart att han arbetade på ett annat sätt, mindre inriktat på omedelbar chockverkan, mer långsiktigt utforskande, än många andra i gruppen. Efter tidiga romaner där hans originalitet främst var tematisk, som den antipuritanska ”The ­primal urge”, 1961, en av de första sf-romaner som primärt handlar om sex, den elegiska ”Gråskägg” eller den svagare ”The dark light years”, 1964, som undersöker fördomar och toleransens gränser genom att låta människan möta ett främmande, intelligent släkte med för oss extremt motbjudande sedvänjor, övergick han till komplexa och ibland svårtillgängliga litterära experiment. De mest imponerande är romanerna ”Rapport om sannolikhet A” (”Report on probability A”, 1968), ett surrealistiskt, voyeuristiskt spegelspel i ett splittrat universum utan fast punkt som lånar sin teknik från den franska antiromanen, och ”Barefoot in the head”, 1969, där den enigmatiske frälsargestalten Colin Charteris färdas genom Europa efter ett krig utkämpat med psykedeliska droger. Romanen skildrar världen som droghallucination och är fylld av absurda och slående allusioner och associationer, men för många läsare hermetiskt otillgänglig: i försöket att skriva inte om utan som en psykedelisk vision lånade Aldiss sin teknik delvis från Joyces ”Finnegans wake”.

Efter 60-talets experiment följde ett mer traditionellt berättande, där Aldiss både gav hommage åt och reviderade klassiska motiv i science fiction. Han skrev romaner som ”Frankenstein i frihet” (”Frankenstein unbound”, 1973), en tidreseberättelse med Mary Shelley som en av centralgestalterna, komedin ”The eighty-minute hour: A space opera” (1974), en satir på enklare sf-underhållning utformad som en operett med sångtexter, och den tematiska H G Wells-variationen ”Moreau’s other island” (1980). Men parallellt kom också en av hans mest formfulländade romaner, ”The Malacia tapestry” (1976) en berättelse om kärlek, ensamhet, skapande och förgänglighet i en evig, oföränderlig stad.

Med romansviten ”Helliconia” (översatt i sex volymer, i original tre, 1982–85) visade Aldiss slutgiltigt sitt mästerskap som omsorgsfull science fiction-författare. Från en rymdstation låter han mänskliga observatörer från en stagnerande framtida kultur observera de människo­liknande invånarna på Helliconia, som kretsar kring en stjärna i bana runt en större sol. Det ger planeten två ­typer av år: de korta, med små årstidsvariationer, och ”storåren” med dramatiska förändringar mellan månghundraåriga årstider. Under storårets vår uppstår nya kulturer som blomstrar under sommaren och dör när den långa vintern faller. Här förenas sf-litteraturens omsorgsfulla världsbygge med Aldiss djupt pessimistiska syn på livets också i bästa fall ögonblickskorta seger över entropin.

Det outtröttliga skapandet fortsatte, om än gradvis ­mattat. Ett kanske sista försök till optimism kom i ”White Mars” (1999), en robinsonad från en koloniserad Mars, där Aldiss förkastar tanken att förvandla andra planeter till ”sekunda kopior av jorden”, när vi i stället bör transformera oss själva för att undkomma det förflutnas misstag och leva i samklang med världarna där vi bor. Men också i två sena, djupt pessimistiska romaner som ”Super-state: A novel of future Europe” (2002) och ”HARM” (2007) – förlagda till ett totalitärt Europa dominerat av ett maktberusat EU respektive ett Storbritannien där skräcken för terror lett till en paranoid rättslöshet där oskyldiga torteras att erkänna brott – behöll Aldiss sitt grepp om läsaren samtidigt som hans svartsyn djupnade.

Brian Aldiss var en klarsynt, mångbegåvad och krävande författare, en betydande röst i det senaste halvseklets brittiska litteratur. Trots mästerliga samtidsromaner förblev han science fiction-författare. Hans svar på frågan varför, är en god sammanfattning av science fictions särart och betydelse:

”Kontrastera science fiction med den episka fantasyn. I fantasy är allt i huvudsak stabilt, men plötsligt dyker en hemsk ondska upp och vill erövra världen. Mot den måste man kämpa, och till slut segrar man och världen återgår till vad den var. Status quo återupprättas. Science fiction är fullständigt annorlunda. I science fiction skildras en värld där något dramatiskt händer. Det behöver inte vara ont, det kan vara gott eller neutralt, kanske bara en olycka. Men vad gestalterna i romanen än gör är världen i berättelsens slut för alltid annorlunda. I det ligger skillnaden mellan de båda litteraturformerna, och det är en avgörande skillnad! Och det är science fiction som ger oss sanningen, för vi lever alla i en värld som har förändrats för alltid. Världen kommer aldrig att bli som den var på 1960-talet eller 1970-talet eller 1930-talet eller vid någon annan tid. Den är förvandlad.”

Brian Aldiss hjälpte oss inse att vi också i en ofrånkomligt föränderlig värld förblir människor, med humorn och insikten som vapen mot ensamheten.

John-Henri Holmberg Kritiker och författare till bland annat ”Inre landskap och yttre rymd. Science fictions historia” (2002–03)