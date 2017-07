I år är det 500 år sedan reformationen inleddes. Men vari består egentligen det lutherska arvet? En av reformationens mest avgörande konsekvenser var att tron i hög grad avmaterialiserades. Från att ha varit en tro för alla sinnen blev den lutherska kristendomen i första hand en örats och ordets religion.

Rökelse: en pervertering av det rena evangeliet? Foto: IBL

”Vad vet folk idag? Bara nyheter! En ström av aktualiteter som glömts redan i morgon. Men något som hände för femhundra år sedan kan fortfarande ha oss i sitt grepp. Det kan till och med belysa nuet.” Så säger Nina Burtons antikvariatshandlare i Basel, i början av den förtrollande essäberättelsen ”Gutenberggalaxens nova” (2016) om Erasmus av Rotterdam (1466-1536).

Minneskultur är numera ett allt angelägnare forskningsfält. Hur lever det förflutna i individernas och samhällets tanke- och reaktionsmönster, talesätt, värderingar, självklarheter och aversioner? Vad har man glömt, förtigit och förvrängt? Ett antal kollektiva (van)föreställningar lever och lämnas vidare i de statligt kontrollerade berättelser som i vårt land har förmedlats av skolan alltifrån Laurentius Petris kyrkoordning 1571 och tvärs igenom otaliga utbildningsreformer. Sverige stöptes i enhetlig form: ett land, ett folk, en regering, en tro, en katekes, en stark känsla för flit, ordning och hederlighet. Och en religionsutövning som i det längsta hölls under statlig kontroll, för att inte spåra ur. Socialdemokratin är enligt Per Svensson den sekulära förlängningen av det lutherska enhetssamhället: gör din plikt, kräv din rätt, och inga religiösa friskolor.

Vad finns kvar i medvetandet av det lutherska arv som format svenskheten i fem sekler? Numera är det bara kungen som måste vara lutheran, och den ”svenska” kyrkan måste vara evangelisk-luthersk enligt sin konstitution. Det obligatoriska katekesplugget avskaffades 1919, men ”Doktor Martin Luthers Lilla Katekes” lärde man sig utantill i konfirmationsläsningen ända till 1960-talet, tillsammans med valda psalmverser. En sed som fortlever i Finland, där med det underbara namnet ”skriftskola”.

Annons X

I Sverige lever Luther vidare mest som skenbild. Genom en vantolkning av Max Webers hypoteser om den protestantiska arbetsetiken har Luther blivit synonym med dåligt samvete och arbetsnarkomani: vare sig man jobbar eller latar sig borde man göra det motsatta alternativet. Att ha ”Luther på axeln” är en grotesk missuppfattning av Luthers egen ambition, att befria människan från andlig prestationsångest, som Birgit Stolt har visat (”Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog”, 2004).

Helt annorlunda tycks det vara i vårt danska grannland, som fortfarande håller sig med en statlig kyrka. Den danska Folkekirken är ytterst medveten om sitt protestantiska arv, under detta jubelår 2017 med en personkult av nordkoreanska mått: Luthermarathon, Lutheröl och Lutherpaj, Luthercitat på postkort, plakat och flaggor. I församlingarna på Fyn planteras träd som symboler för hopp, i anslutning till ett känt (men apokryfiskt) Luthercitat. I skolorna studeras Lutherpsalmerna, och en stort anlagd konkurrence inbjuder till nytolkningar. Man föreläser om den lutherska prästgårdens betydelse, också anpassat för barn. Till och med pilgrimsvandringar ingår. Under Kirkens Døgn 8-9 september ringer alla kyrkklockor samtidigt, och den 31 oktober, 500 år efter hammarslagen i Wittenberg, under en hel kvart. Reformationen sägs vara en levande process som fortsätter ”i og med os. Vi glæder os til 2036 — året for indførelsen af reformationen i Danmark”.

I Sverige understryks snarare kristenhetens splittring. Lutheraner och katoliker är överens om att undvika ordet ”firande” och vill i stället begå ettårsminnet av 31 oktober 2016, då påven Franciskus i Lunds domkyrka mötte ledningen för Lutherska Världsförbundet i ömsesidig botgöring för historiska försyndelser och med en avsiktsförklaring att i fortsättningen sträva efter det som är mest konstruktivt i det andliga arvet på ömse sidor.

Åter till frågan: vad är det autentiska lutherska arvet? Det är ett gott betyg åt Luther att det är omöjligt att sätta honom på en formel. Satiriker, depressiv, livsnjutare, ångestriden, barnsligt trosviss, språkgeni, diktare, musiker, briljant predikant, antijudisk demagog, rasande vid minsta motstånd eller likgiltighet, föredömligt ömsint mot fru och familj, verbalt skoningslös mot sina fiender.

Den person han avskydde mest var ärkehumanisten Erasmus, just på grund av dennes moderation, hans vägran att ta parti för ena eller andra sidan i det fullskaliga andliga (och, skulle det snart visa sig, militära) krig som bröt ut efter Luthers bannlysning 1520. Ändå var de båda från början medlemmar av samma augustinerorden och barn av samma renässanshumanistiska kult av antiken, av de ursprungliga, oförvanskade källtexterna, av det talade och skrivna ordet. Båda utgick från den antika kungstanken att människans adelsmärke är språket. Erasmus hade redan 1503 vänt sig mot den kyrkliga ritualismen och den folkliga fromheten: helgon- och relikdyrkan, pilgrimsfärder, fastor och rabblande av böner, jakten på avlat (att genom en symbolisk handling förkorta sin botgöring, här och i skärselden) och överhuvud den kroppsliga påtagligheten i det kristna livet. Erasmus tycks ha varit föga fysisk, ointresserad av andra konstarter än de verbala. Kroppen kan inte existera utan anden, säger han, men däremot klarar sig anden utmärkt utan kroppen. Det är bara barn och obildade som är beroende av kroppsliga uttryck. Ordet är andens högsta uttryck, och i bibelordet kommer man Kristus närmare än om man hade mött honom och rört vid honom.

Luther beundrade Erasmus men ansåg att denne missförstått huvudpoängen i Bibeln. Som renässanshumanisterna i allmänhet tänkte de båda att den skolade läsaren förmår att direkt uppfatta antika (heliga eller profana) texters mening och ärende, bortom medeltidens överlagringar och missförstånd.

Av detta gjorde Luther en teologi: Gud handlar aldrig på annat sätt än genom ordet och ett därmed förknippat löfte. Gud är ordets Gud (Deus verbosus), människan är hörare. Tilltalet riktas till enskilda individer, och tron föds genom hörseln. Gud är närvarande ”för mig” i ordet och

i löftena om syndernas förlåtelse. Den intima gudsrelationen, den helige Ande och nåden, förmedlas uteslutande genom ordet. Gud sänker sig till mänsklig nivå och blir närvarande i språkets vindfläkt, i ordets flyktighet. Vi är fullkomligt okunniga om vad Gud är och vill utan hjälp av det i Bibeln nedskrivna ordet. Bibelordet är det egentliga sakramentet. Dopet och nattvarden är liksom signaturen under de löften som redan getts i Skriften.

När Gud blev människa i Jesus Kristus så var det i syftet att bli ord: ”Du har mitt ord, och genom ordet mig själv”, låter Luther Gud säga. Öronen är en kristen människas enda sinnesorgan. Allt detta var en nyhet i teologins historia och kom att få utomordentliga konsekvenser på fler områden än man vanligen tänker. Doktrinen ledde bland annat till en ursinnig utrotningskampanj mot medeltidskyrkans sinnliga uttryck i välsignelsehandlingar och välsignade föremål. Kyrkobyggnaden blev nu inte mer en himlens ambassad utan en skolsal, skyddet mot väder och vind när menigheten samlades för att undervisas. Kyrkan var ordets skapelse (creatura verbi), församlingen en skolklass.

I kulturrevolutionärt nit kom de nordiska Lutherlärjungarna att starta ett krig mot vad man uppfattade som materiella perverteringar av det rena evangeliet: andaktsljus, aska på askonsdagen, sälgkvistar på palmsöndagen, oljesmörjelse, fasta, fottvagning, att krypa till korset på långfredag, påskeld, påskljus, krucifix och helgonbilder vid vägskälen och på husväggarna, rökelse, vigvatten, rosenkransar, pilgrimsvandringar, att hissa upp en Kristusbild eller släppa ut duvor på Kristi himmelsfärdsdag, att samlas vid heliga källor (typ Svinnegarn utanför Enköping) på trefaldighetsnatten, gillen, minnesdrickning till helgonens ära, processioner med standar, bilder eller med Helga Lekamen, det invigda nattvardsbrödet, genom städernas och byarnas vägar och ägor. Västerås riksdag 1544 förbjöd dessa bruk, som dock var svåra att utrota ur folkets föreställning och kroppskänsla.

Förbönen för de avlidna avskaffades, framför allt själamässan, som firades på årsdagen av dödsfall, mot att folk testamenterade jord och fastigheter till kyrkan. Nattvardskärl, relikskrin och kyrkklockor konfiskerades bokstavligt talat tonvis. Daglig mässa och tidebön upphörde. Reformatorerna ansåg att dessa handlingar hade förvanskats till meriterande gärningar.

Det inre landskapet men också det fysiska förvandlades (se Magnus Nyman, ”Den förbjudna religionens återkomst”, Respons 3/2017). Nu var det tron allena som räknades. Detta kalhygge var tänkt som en radikal befrielse

i evangeliets namn från ritualistisk tvångsneuros men ledde i många fall till ny ångest: hur vet jag att jag tror tillräckligt starkt för att det ska räknas? Gärningar är långt mindre stressande: man vet när de är gjorda.

Gudstjänsten blev nu en talakt, prästen lärare, den enskilde åhörare. Ögat, händerna och näsan miste sin belöning. Örat fick sitt lystmäte. Den sakrala vältaligheten triumferade på 1600-talet, då också kyrkosången blommade upp i full prakt. Både Johann Sebastian Bach och Ingmar Bergman är otänkbara utan denna lutherska stimulus.

Upprensningen, avmaterialiseringen, eller vandalismen, hur man än har betecknat processen, ledde på 1900-talet till en motreaktion. Högkyrkligheten upptäckte kroppen och de heliga riternas evangeliserande värde. Människan är inte bara ande. Samtidigt återupptäckte katolska kyrkan under andra Vatikankonciliet (1962-65) det inspirerade ordets sakramentalitet och potentialitet.

Luther utlöste en andlig och politisk detonation, kristenhetens splittring och individens rätt till sin egen tolkning. Traditionens och liturgins självklara auktoritet som textutläggare ersattes av professorernas och pastorernas ombytliga och omtvistade tolkningsföreträde.

Anders Piltz Professor emeritus i latin vid Lunds universitet och biskopsvikarie för gudstjänstlivet i katolska kyrkan i Sverige.