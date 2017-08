Med livet som insats – rapporterar inifrån IS starkaste fäste

Medborgarrättsjournalisterna i "Raqqua is being slaughtered silently" har en mycket svår uppgift, vilket dokumentärfilmen "City of ghosts" visar. Foto: Amazon studios/FC Films

”City of ghosts” följer aktivisterna i ”Raqqa is being slaughtered silently” (RBSS) som bildades 2014 efter att Raqqa hade blivit IS starkaste fäste i Syrien.

Gruppens talesperson Abdalaziz Alhamza har sen dess tvingats till exil i Berlin och besökte nyligen Sverige för att göra press.

Han fungerar som en länk mellan internationella medier och de aktivister som finns kvar i Raqqa. Något som har försvårats efter att ISIS strypt tillgången till internet.

Annons X

– Den största utmaningen är deras säkerhet, säger Abdalaziz Alhamza.

– De kan dö vilken sekund som helst, antingen på grund av flygattacker eller av beskjutning från grupperna på marken, som regeringens styrkor eller IS. De måste också tänka på kryptering eftersom många av de här grupperna har verktyg för att hacka deras nätverk. Allt är svårt och allt blir värre varje dag.

USA:s militära inblandning i Syrien har försvagat IS men också lett till många civila förluster.

– Att döda fler civila kommer att skapa fler extremister. Om IS blir besegrade rent fysiskt kommer deras ideologi att finnas kvar och kanske utvecklas till någonting ännu värre. De kan inte besegras med vapen, bomber eller flygattacker. En idé måste bekämpas med en annan idé, säger Abdalaziz Alhamza.

TT: Vilken?

– Det behövs utbildning och medvetenhet. Raqqa håller på att bli som Nordkorea där de snart inte har någonting annat än IS egna medier och IS egen utbildning, svarar han.

RBSS har valt att visa sina ansikten då många misstror rapporter om Syrien för att de inte är lokala, och tror att de jobbar för regeringen eller IS. Målet är också att bli uppmärksammade av internationell press. Men det innebär en stor risk. I filmen blir flera av Abdalaziz Alhamzas vänner och bröder mördade på grund av sin journalistik. Till slut är de som överlevt tvingade till exil. Även om Abdalaziz Alhamza har en adress i Berlin känner han en starkare koppling till Raqqa.

– Eftersom jag fortfarande har kontakt med folk i Syrien är det lite som att vara i en virtuell verklighet. Jag pratar med människor om områden, kvarter, gathörn. Även om jag är i exil känns det som att jag är där.

Fakta: "City of ghosts" Regi: Matthew Heineman.

Dokumentär som följer medborgarjournalisterna i ”Raqqa is being slaughtered silently” sedan starten 2014, och skildrar krigets helvete i Raqqa. Filmen visar hur IS sprider skräck med medeltida metoder. Offentliga avrättningar och barn som hjärntvättas till att bli självmordsbombare är några av de vidrigaste krigsbrotten. Dokumentären följer RBSS när de rapporterar inifrån Syrien, och sedan tvingas på flykt efter att många av dem mördats.

I Europa blir RBSS också måltavlor för högerextrema demonstranter som inte vill ha någon invandring.

Svensk biopremiär 1 september.