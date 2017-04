”Med känslor större än livet”

Sophia Somajo - A Million Songs (albumspår)

Sophia Somajo Foto: Staffan Löwstedt/SvD

Med sitt nya album har producenten och låtskrivaren Sophia Somajo för första gången släppt in andra i processen också för det hon skapar under eget namn. Som här NONONO och Jocke Berg – sistnämnde som verkar ha hållit sig sysselsatt efter att Kent kastat in handduken. Men det är ingen tvekan om att den artistiska visionen är Somajos.