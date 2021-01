So help me God. Med de orden kommer tusentals champagnekorkar att fara i vädret i Europas huvudstäder, och allra mest kanske i Nato-högkvarteret i Bryssel. Och visst är generalsekreterare Jens Stoltenberg värd lite bubblor efter fyra kaotiska år med Donald Trump.

När Joe Biden avlägger sin presidented vid middagstid i dag dras en kollektiv suck av lättnad i den stora försvarsalliansen. Utan Trumps America First – som i praktiken blev till både America Alone och Europe Last – återvänder Stoltenberg och hans allians till en mer normal vardag. Inga fler mer eller mindre explicita hot om amerikanskt utträde. Ingen fortsatt osäkerhet om USA:s uppslutning kring Artikel 5.