Meat Loaf når rekordplacering – efter sin död

En vecka efter artisten Meat Loafs död slår hans musik listrekord. Albumet ”Bat out of hell” har klättrat till en tredjeplacering på de brittiska topplistorna – vilket är dess högsta placering någonsin. Tidigare har albumet som högst legat på en niondeplats i Storbritannien, vilket det lyckades med både 1981 och 2013, skriver BBC.

Samtidigt hamnade hans samlingsalbum ”Hits out of hell” på en femteplats. Hans singlar tog sig också in på den brittiska topp 50-listan. ”I Would do anything for love (but I won't do that) hamnade på plats 32 och ”Two out of three ain't bad” på plats 46.