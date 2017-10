Gensvaret för de många vittnesmålen om filmproducenten Harvey Weinsteins ­sexuella övergrepp andas hopp om att bryta en urtida tystnadskultur. Kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier och våldtäkt vägrar stå ut med upplevt stigma och tystnad. Nätkampanjen #Me too inleddes den 15 oktober av skådespelaren Alyssa Milano som uppmanade kvinnor att vittna om sina erfarenheter av sexuella kränkningar: ”Om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade skriver ’jag också’ som status, kanske människor kan inse vidden av problemet.” Efter några timmar hade hennes statusuppdatering delats över hundratusen gånger, ett dygn senare hade över tolv miljoner personer kopierat hennes ”jag också”. #Me too har på kort tid blivit en av de hittills största nätkampanjerna mot sexuella kränkningar.