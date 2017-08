McIlroy vill förstöra Spieths rekordplaner

Det finns fem herrspelare som har vunnit samtliga fyra majors under sin karriär och därmed tagit en grand slam:

Gene Sarazen, USA: US Open och PGA-mästerskapen 1922, British Open 1932, US Masters 1935.

Ålder när hans grand slam blev komplett: 32.

Vunna majors totalt: 7.

Ben Hogan, USA: PGA-mästerskapen 1946, US Open 1948, US Masters 1951, British Open 1953.

Ålder när hans grand slam blev komplett: 40.

Vunna majors totalt: 9.

Gary Player; Sydafrika: British Open 1959, US Masters 1961, PGA-mästerskapen 1962, US Open 1965.

Ålder när hans grand slam blev komplett: 29.

Vunna majors totalt: 9.

Jack Nicklaus, USA: US Open 1962, US Masters och PGA-mästerskapen 1963, British Open 1966.

Ålder när hans grand slam blev komplett: 26.

Vunna majors totalt: 18.

Kuriosa: Vann en grand slam tre gånger.

Tiger Woods, USA: US Masters 1997, PGA-mästerskapen 1999, US Open och British Open 2000.

Ålder när hans grand slam blev komplett: 24.

Vunna majors totalt: 14.

Kuriosa: Vann en grand slam tre gånger och dessutom alla fyra majors efter varandra 2000–2001. Något som benämns som "Tiger slam".

Källa: pgatour.com.