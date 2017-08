McGregor tyngst när 7 000 fans såg invägning

Boxningslegendaren Floyd Mayweather och MMA-fajtern Conor McGregor gick näsa mot näsa på invägningen i Las Vegas. 6 000-7 000 fans, mestadels irländare som stödde McGregor, bevittnade spektaklet.

McGregor gjorde entré med den irländska flaggan över axlarna till en ballad spelandes ur högtalarna. Mayweather följde efter i en vit baseballkeps med förkortningen TBE (The Best Ever) till tonerna av Phil Collins "In the Air Tonight".

Båda klarade maxvikten i supermellanvikt på 69,8 kg. Vågarna visade 69,4 kg för irländaren och 67,8 för amerikanen. Den frispråkige McGregor – som vrålade i Mayweathers ansikte vid invägningen – räknar med att gå upp till 77 kg tills han kliver in i ringen.

– Jag har aldrig sett honom i sämre form, sade McGregor om sin motståndare.

– Jag kommer att vara mycket större än honom i morgon.

Mayweather reagerade på utspelen med ro.

– Jag har varit med förr och vet vad som krävs för att vinna en match av den här magnituden. Vikt avgör inte fajter, slag avgör fajter.

Mayweather gör comeback efter två års frånvaro men hans facit i proffsboxningsmatcher är förkrossande 49–0, medan McGregor gör sin debut i sammanhanget.

Den haussade matchen i Las Vegas har kallats "The Money Match" och vinnaren tar hem det inofficiella bältet "The Money Belt".