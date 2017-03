Här häcklas Trump – i tweet från McDonalds

McDonalds officiella Twitter spårade ur på torsdagsmorgonen – i en tweet direkt till Donald Trump.

Tweeten, som nu har tagits bort, kom från det verifierade @McDonaldsCorp-kontot och löd ”@RealDonaldTrump, du är verkligen en äcklig ursäkt till president och vi vill ha Obama tillbaka. Du har också små händer”.

Inlägget postades 9.16 på förmiddagen lokal tid och fanns för allmän beskådan i drygt 15 minuter. Under den här tiden nålade personen som kontrollerade kontot fast tweeten på toppen av @McDonaldsCorps Twitter -sida.

Det är oklart fem som är bakom tilltaget. Enligt The Guardian svarade McDonalds inte på en begäran om en kommentar.

Teorierna om vad som hänt var många: Kanske hade kontot blivit hackat, en anställd hade av misstag twittrat på fel konto på tweetdeck, eller så rörde det sig om en besviken anställd som gjort det fullt medvetet.

Andra poängterade att meddelandet skickats från Twitter web, medan alla andra inlägg företaget gjort kommit från en social media-plattform.

President Trump är känd för att vara förtjust i McDonalds. När han vann nomineringen till att bli republikanernas presidentkandidat firade han med ett McDonalds-mål.

McDonalds twittrade senare att kontot hade blivit ”komprometterat” och att en utredning pågår.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.