Mazzy Stars trummis Keith Mitchell död

Keith Mitchell, trummis i drömpopbandet Mazzy Star, har gått bort, skriver Rolling Stone.

"Våra hjärtan är brustna. Vi har förlorat vår älskade Keith Mitchell, en väldigt begåvad och fantastisk trumslagare som vi haft privilegiet att jobba med i många år. Han kommer att leva vidare i våra hjärtan för alltid", säger bandkollegorna Hope Sandoval och David Roback i ett gemensamt uttalande.

Mitchell spelade på alla album Mazzy Star har släppt hittills: "She hangs brightly", "So tonight that I might see", "Among my swan" och "Seasons of your day".

Annons X

Dödsorsaken är inte känd ännu.