LONDON Theresa May möts av applåder från de konservativas bänkrader då hon reser sig i parlamentet. "Det här är den viktigaste omröstningen under vår politiska karriär", säger premiärministern. Enligt May är det parlamentarikernas "heliga plikt" att se till att britterna som röstade för utträdet får ett brexit som är i landets bästa intresse.

Men varken britterna eller parlamentet gillar hennes avtal.