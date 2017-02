Mays brexitförslag väntas godkännas i Underhuset

Theresa May. Foto: Matt Dunham/AP

De flesta av de 650 underhusledamöterna var motståndare till att lämna EU inför folkomröstningen förra året. Nu lyder de motvilligt brexit-resultatet, och bara drygt var sjätte röstade nej till regeringens lag om utträde ur unionen vid andra läsningen i förra veckan.

Så sent som i går tornade dock ett uppror upp sig i Mays eget parti, Tories. Det lade sig först sedan regeringen lovat att parlamentet ska få rösta även om den slutgiltiga uppgörelse om att lämna EU som London och Bryssel ska ha förhandlat fram om två år.

Under onsdagen ska parlamentets lägre kammare debattera tillägg och ändringar i lagen som ska möjliggöra att May i mars åberopar Lissabonfördragets artikel 50 för att inleda EU-utträdet. Debatten väntas bli lång, men det anses ändå stå klart att regeringen sent i kväll vinner omröstningen.

Efter denna tredje läsning går lagen vidare till överhuset. Och där kan det bli mer spännande. Ledamöterna där är också övervägande brexit-negativa, och eftersom de inte är folkvalda behöver de till skillnad från underhuspolitikerna inte ta lika stor hänsyn till opinionen.