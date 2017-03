Historiska brexitbrevet – avstår ”russinen i kakan”

Mays sju punkter

May fortsätter med att skriva ned sju punkter för att göra förhandlingarna lättare. Den första punkten handlar om att Storbritannien och de 27 kvarvarande EU-länderna borde arbeta tillsammans ”konstruktivt och respektfullt”. Hon skriver att Storbritannien inte söker tillgång till den interna marknaden, ”eftersom vi vet att den inre marknadens friheter är odelbara och att man inte kan ’plocka russinen ur kakan’. Vi vet att vi kommer att förlora inflytande över reglerna som påverkar den europeiska ekonomin.”

Den andra punkten heter ”vi borde alltid sätta våra medborgare i första hand”. May säger att frågan är ”komplex”, men att medborgarnas välbefinnande bör stå i fokus för diskussionerna:

”Det finns, till exempel, många medborgare från de kvarvarande medlemsländerna som bor i Storbritannien och brittiska medborgare som bor i den övriga Europeiska unionen, och vi borde sikta på att på ett tidigt stadium nå ett avtal om deras rättigheter”.

Den tredje punkten handlar om att Storbritannien och EU måste nå ett avtal om samarbete inom ”ekonomi och säkerhet”. May fortsätter med att skriva att man under diskussionerna måste nå ett rättvist sätt att bedöma Storbritanniens rättigheter och skyldigheter under uträdesfasen.

Den fjärde punkten handlar om att undvika konflikt under förhandlingarna. May påpekar att investerare, företag och medborgare i både Storbritannien och de kvarvarande medlemsstaterna vill kunna planera. För att undvika konflikter och splittringar bör genomförandet av avtalen vara ”friktionsfritt och ordnat”.