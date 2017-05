Maykritisk låt toppar lista – dilemma för BBC

En låt som kallar Theresa May för lögnare kommer inte att spelas på BBC:s radiokanaler. Foto: Steve Parsons/AP/TT

Sedan låten "Liar liar GE2017" av Captain Ska släpptes i fredags har den strömmats över 100 000 gånger och sålts digitalt 30 000 gånger.

Detta innebär att låten, som kallar premiärminister Theresa May för lögnare, ligger trea på den brittiska singellistan.

Varje fredag brukar BBC Radio 1 spela Storbritanniens mest spelade låtar, men "Liar liar GE2017" kommer inte att höras i den brittiska public service-kanalen.

"Vi förbjuder inte låtar eller artister, men våra redaktionella riktlinjer kräver att vi är opartiska och Storbritannien är för närvarande i en valperiod, så vi kommer inte att spela låten", skriver BBC.

Låten spelar upp uttalanden May gjort följt av texten "She's a liar, liar. You can't trust her no, no, no, no" (Hon är en lögnare, lögnare. Man kan inte lita på henne, nej, nej, nej, nej). På Youtube har låten spelats över en miljon gånger.

Sveriges Radio ställdes inför ett liknande dilemma 2013 med Kartellen och Timbuktus låt "Svarta duvor och vissna liljor". Låten fick förvisso spelas, men inte okommenterat, eftersom en textrad upplevdes som hotfull mot Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.