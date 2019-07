May ut – Johnson in: Så här ser deras dag ut

Theresa May är inne på sina sista timmar som brittisk premiärminister. I eftermiddag flyttar Boris Johnson in på 10 Downing Street.

Lättad eller vemodig? Frågan är om inte Theresa May kommer att gå igenom hela känsloregistret under sin sista dag vid makten. Tv-kamerorna kommer hur som helst att registrera hennes minsta ansiktsrörelse under de offentliga framträdanden som hon gör.