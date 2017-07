May träffar Trump i Tyskland

Den brittiska premiärministern Theresa May. Arkivbild. Foto: Frank Augstein/AP/TT

Den brittiska premiärministern Theresa May kommer att träffa USA:s president Donald Trump under G20-mötet i Hamburg i Tyskland, enligt en talesperson för den brittiska regeringen.

May var den första officiella gästen i Vita huset efter det att Trump svurits in som president i januari. Hon bjöd då in Trump till Storbritannien, vilket ledde till att 1,8 miljoner britter skrev på en protestlista mot inbjudan.

Det har ryktats om att Trump ska besöka Storbritannien inom de närmsta veckorna, men att han då gör det med kort varsel för att undvika samordnade protester på gatorna. Premiärministerns stab säger sig inte känna till några planer på ett besök.