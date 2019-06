May och Macron på D-dagshyllning i Frankrike

Under morgonen deltar Storbritanniens avgående premiärminister Theresa May och Frankrikes president Emmanuel Macron i en minnesceremoni för att hedra de brittiska soldater som miste sina liv under landstigningen. Senare under dagen kommer USA:s president Donald Trump att tillsammans med Macron hylla de amerikanska offren vid Omahastranden.

För att markera det ögonblick då den första brittiska soldaten landsteg på fransk mark spelar en ensam säckpipespelare en hyllningston.