May: Inte läge för skotsk folkomröstning

Theresa May vill inte ha en skotsk folkomröstning just nu. Arkivbild. Foto: Ben Stansall/AP/TT

Nu är inte rätt tid för en ny skotsk folkomröstning om självständighet. Det är beskedet till den skotska regeringen från Storbritanniens premiärminister Theresa May. Enligt May vore det orättvist att be skottarna rösta utan att första veta hur det har gått i förhandlingarna om det brittiska EU-utträdet, brexit.

– Just nu måste vi arbeta tillsammans och inte slitas isär, säger May i en tv-intervju.

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon har svarat på Twitter: "Den skotska regeringen föreslår inte en folkomröstning nu, utan när villkoren för brexit är tydliga, och innan det är för sent att välja en alternativ väg."

Skottarna röstade 2014 för att fortsätta tillhöra Storbritannien. Men sedan britterna röstade för ett utträde ur EU har frågan hamnat i ett annat läge. I onsdags skrev tidningen The Times att Theresa May, enligt regeringskällor, skulle avvisa en begäran om folkomröstning eftersom det skulle underminera förhandlingarna med EU.