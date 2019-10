Dagens biofilm har alltså blivit så disneyfierad att en skurkfilmspastisch på Martin Scorseses 70- och 80-talsproduktion framställs som höjden av originalitet.

Guldlejonbelönade ”Joker”, inledd med retrostajlad Warner Brothers-vinjett, pressvisades på en 70 mm-kopia (trots att filmen spelades in digitalt) som framhävde det blekta, gryniga skimret med vilket Gotham City blivit identiskt med det New York som fick en äcklad Travis Bickle att gå bärsärkagång i ”Taxi driver”. ”Vi gör en riktig film med en riktig budget och kallar den fucking ’Joker’”, lät det tydligen när ”Baksmällan”-regissören Todd Phillips sålde in projektet till huvudrollsinnehavaren Joaquin Phoenix.