Maxa ledigheten under 2020 – spara semester

I år är det ett svårt år att få långa sammanhängande ledigheter utan att ta mycket semester. Men är du beredd att ta ut några extra dagars komp eller semester kan du få upp till tio dagar ledigt runt påsk och nio dagar runt valborg. Vill du däremot ha en längre sammanhängande ledighet runt jul i år kan det vara läge att spara lite på semesterdagarna.

Även detta år infaller påsken relativt sent vilket gör att det kan finnas förhoppningar om ett lite varmare påskväder. Ta ledigt tre eller fyra dagar (beroende på om ditt företag håller öppet eller stängt under skärtorsdag) under påsken 2020 – och få tio hela dagar ledigt.