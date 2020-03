”Don’t steal our voices!” dånar det ut över Salle Buñuel-auditoriet, fast många av åhörarna, bland dem en grupp franska skådespelarstudenter, hör det som ”Ne volez pas nos voix” genom de simultantolkade hörlurarna. Denna majdag under 2004 års Cannes-festival håller Max von Sydow en master class i skådespeleri och har just fått en fråga om hur han uppfattar sina röster i länder där han dubbas till andra språk – har han exempelvis hört sin tyske uttolkare ända sedan 70- och 80-talet och filmer som ”Tre dagar för Condor” och ”Blixt Gordon”, och som faktiskt än idag i ”Game of thrones” och ”Star wars: The force awakens” är kvar på jobbet. Just den här röstskådespelaren, Jürgen Thormann, tillhör Tyskland mest renommerade och har även lång och mångårig erfarenhet av att ”vara” Michael Caine, Peter O’Toole och Ian McKellen på tyska dukar.

Max von Sydow konstaterar kort och inte utan olust att han aldrig har närstuderat någon av sina ”versioner”, och stannar hellre till vid de grundliga, omsorgsfulla och även kärleksfulla vedermödor en skådespelare både vill och ska lägga ner på det språkliga framförandet, från scenskolans första lektioner till egentligen varje ny uppgift på scen eller duk. Vi kultiverar ständigt våra röster, säger han – så ta dem inte från oss.