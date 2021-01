Max-personal förväntas jobba från kontoret

Hamburgerkedjan Max står fast vid att bolagets 100 kontorsanställda dagligen ska komma in till jobbet, enligt ETC. Flera av medarbetarna på kontoret har blivit sjuka i covid-19, enligt anställda. Men bolagets vd, Richard Bergfors, står fast vi beslutet, skriver ETC.

Bolagets Sverige och Nordenchef Rickard Holm förnekar att ledningen uppmanat att alla ska komma in till jobbet dagligen.