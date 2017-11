Den 1 december 1955 var dagen då den svarta, amerikanska kvinnan Rosa Parks blev såväl arresterad som världsberömd när hon vägrade ge upp sin sittplats i bussen åt en vit person. Den bussbojkott som sedan följde i Montgomery, Alabama, höll i sig under nästan ett år, och i november 1956 beslutade en federal domstol att delstatens bussar skulle vara icke-segregerade. Samma år släppte familjebandet The Staple Singers den suggestiva gospelsingeln ”Uncloudy day”, och en 16 år gammal Mavis Staples presenterade sig för omvärlden. Hennes röst var så djup och vis att många hade svårt att tro på hennes ålder. Under åren som följde kom The Staple Singers sedan att bli något av medborgarrättsrörelsens egna band. Och det har gått 60 år denna turbulenta tid, men placera 50-talets ”Uncloudy day” i en spellista bredvid 2017 års ”Peaceful dream” och övergången däremellan är knappt märkbar.

”If all I was was black” är det tredje albumet som Mavis Staples har spelat in tillsammans med mjukrockaren Jeff Tweedy från Wilco, ett samarbete som tog sin början redan 2010 med ”You are not alone”. Det som framför allt skiljer detta album från sina föregångare är att låtarna är specialskrivna hit, medan de tidigare album var mer coverbaserade. Liksom tidigare har Tweedy försökt rikta ljuset mot 78-årige Mavis Staples och hennes röst, men på spår som den bluesdrivna ”Try harder” låter det ändå som att han står och viftar febrilt med armarna för att höras och synas bakom Staples ständigt lika mäktiga stämma.