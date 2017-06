Mats Johansson död – ”En förlust för samhällsdebatten”

Mats Johansson var fram till sin död fortfarande aktiv som skribent på Svenska Dagbladets ledarsida, som han var chef över åren 2000–2003. Här i ett samtal med Tove Lifvendahl, nuvarande politisk chefredaktör, i tv-programmet Elvakaffet i oktober 2016. Foto: Tomas Oneborg

Mats Johansson avled i sitt hem på Storholmen under midsommardagens morgon. Hans fru Helena Sigander säger att han dog hastigt.

– Det kom enormt oväntat. Han var omgiven av barn och släkt och de närmsta i familjen eftersom vi hade firat midsommar tillsammans, säger hon.

Mats Johansson hade en lång karriär som tidningsman, politiker och borgerlig debattör. På Svenska Dagbladet var han en återkommande medarbetare sedan 1980 och han var politisk chefredaktör på tidningen mellan 2000 och 2003.

– För närvarande var han kolumnist på ledarsidan och redaktör för gästbloggen Säkerhetsrådet, säger SvD:s nuvarande politiska chefredaktör Tove Lifvendahl.

Hon berättar att hon själv inledde sin karriär som ledarskribent när Mats Johansson anställde henne som sommarvikarie år 2000.

– Det är ett oerhört tungt besked. Svensk samhällsdebatt har mist en av sina främsta stilister, med osviklig kärna och en oböjlig ryggrad, säger hon.

Mats Johansson och dåvarande statsminister Göran Persson (S) beundrar ett exemplar av SvD i december 2001. Tidningen hade då fått en helt ny form, ett år efter övergången till tabloidformat. Foto: Tomas Oneborg

Lena K Samuelsson, tidigare chefredaktör på SvD, arbetade tillsammans med Mats Johanssons på tidningen. Hon säger att han var en person med ett stort engagemang och starka åsikter som gärna gav sig in i debatter.

– Mats var en viktig röst för Svenska Dagbladet med ett oerhört starkt hjärta för tidningen, både som politisk chefredaktör och senare fri skribent, säger hon.

Mats Johansson var politisk chefredaktör på SvD under en omvälvande tid. 1998 hade den norska mediekoncernen Schibsted köpt majoriteten av aktierna i den då krisdrabbade tidningen. Det var Mats Johansson som fick ta ledarsidan in i det nya tidningsformatet i slutet av 2000, då SvD krympte från det stora broadsheet-formatet till dagens tabloid.

Efter tiden på SvD gick han in i politiken och var moderat riksdagsledamot mellan 2006 och 2014. Han satt bland annat i kultur- och utrikesutskotten.

– Han utvecklade Moderaternas kulturpolitik, och använde riksdagen som en plattform för att driva diskussionerna framåt om Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, säger Tove Lifvendahl.

Mats Johansson vid avtackningen av chefredaktören Hannu Olkinoura i november 2001. Foto: Björn Larsson Ask

Just säkerhetspolitiken var ett återkommande tema i Mats Johanssons texter. Han var under en period chef för Timbro och under den sista tiden var han ordförande för tankesmedjan Frivärld och rektor för Utrikesakademin.

– Han har utbildat och bildat åtskilliga generationer i ett säkerhetspolitiskt perspektiv, och hans kamp för fria och rättssäkra medborgare, suveräna stater, internationellt samarbete och en liberal världsordning har varit oförtrutet och dedikerat, säger Tove Lifvendahl.

Frun Helena Sigander lyfter fram Mats Johansson engagemang för journalister och andra människor som utsätts för förtyck i Ryssland och andra länder men även hans roll som familjefar.

– Han är en väldigt fin familjepappa, en kärvänlig släktmänniska och en underbar man som har ett mycket gott hjärta, säger hon.

Mats Johansson tillsammans med kollegor i samband med flytten av SvD:s redaktion från Marieberg tillbaka till de klassiska Klarakvarteren 2001. På bilden syns också Gunnar Strömblad, Mia Bjelkholm, Hannu Olkinuora, Anneli Rogeman och Roger Andersson. Foto: Yvonne Åsell

