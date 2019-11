Allt blir förstås inte bättre med alkohol, men rätt vin kan ge din favoritserie ytterligare en dimension. Här är höstens bästa tv-draman – och vad du ska dricka till, enligt SPG:s vinexpert Andreas Grube.

Arv, miljö och vodka

Foto: HBO Nordic

Succession – HBO Nordic

Räck upp handen om du också drabbats av ”Succession obsession” hösten 2019. För andra säsongen, som precis har avslutats, visade sig ju vara ännu mer rafflande än den första. Den vidriga – och vidrigt rika – mediefamiljen Roy med personer som man avskyr innerligt och, konstigt nog, ändå känner sympati för. Miljöerna är minst sagt drömmiga: semesterhus, monsteryachter, hörnkontor, etagevåningar. Och bara kläderna är värda ett eget kapitel. Särskilt alla stickade tröjor och Shivs businessbyxor.

Drick till: Här är det svårt att hitta ett direkt spår. En ”Hank Pierce’s break bumper” (från avsnitt fem, säsong två) är såklart kul, men lite väl många ingredienser för det här sammanhanget. Så, vi kör istället på en klassisk vodka martini – flärdfullt, starkt och snyggt. Spring och köp en Purity Vodka Ultra 34 Premium (nr 86519, 298 kr), häll upp i väl kylda martiniglas och garnera med antingen citron eller oliver efter smak. Några droppar vermouth ska det helst vara, men det funkar även att spä med en skvätt tonic om du så vill.

Drottningens rödtjut

Foto: Netflix

The Crown – Netflix

Åh, denna ljuva överdos av anglomania! ”Trailern är så brittisk att min dator blir koloniserad” kommenterar någon inför tredje säsongens premiär den 17 november och ja, det är bassethundar, Harry Potter-tåg, dimmiga hedar, arga arbetare och kronjuveler. Och en helt ny ensemble. Den äldre Queen E spelas av Olivia Colman och Margaret av Helena Bonham Carter. Camilla Parker-Bowles

hoppar också in i The Crown 3 som utspelar sig 1964–1977. Och har du inte sett

Claire Foy & co hinner du titta ikapp på dryga två veckor.

Drick till: Den riktiga drottningen lär föredra en GT, men det är något med kostymdramer som osar rödvin. Skvimpande rödtjut ner i kristall- och tennglas. Och kombinerar vi rödvin och kungligheter så poppar Bordeaux osökt upp i

huvudet – fortfarande världens mest kända och ikoniska vinregion. Bordeauxviner kostar ofta en rejäl slant, men det finns riktigt bra grejer till överkomliga priser, som till exempel Château Capbern (nr 3071, 299 kr). Svartvinbär, plommon, cederträ och kakao i typisk stil.

70-talsbubblor

Foto: Svt

Vår tid är nu – SVT

Alla älskar Sveriges eget Downton Abbey, även om den flotta krögarfamiljen Löwander och deras anställda bjuder mer på sill och nubbe än afternoon tea. I tredje och sista säsongen är Nina (Hedda Stiernstedt) nattklubbsdrottning à la Alexandra.

Drick till: Den här stänkaren har nu alltså nått fram till 1970-talet, och utspelas till viss del i nattklubbsmiljö. Det gör dryckesvalet hyfsat enkelt: mousserande! Dekadent, lyxigt och sjukt gott. I och med att det också är en av SVT:s största och dyraste satsningar någonsin bör vi dricka något som håller samma höjd, alltså rör vi oss mot champagnehyllan och plockar ner en Duménil Brut Millésimé 2008 (nr 7522, 389 kr) i korgen. Stram och syrlig med mogna toner av gula äpplen och rostat bröd. Clotilde Davenne Brut Extra Crémant de Bourgogne (nr 7725, 149 kr) är ett lysande budgetval.

Dejtvänligt rött

Foto: Viaplay

Älska mig – Viaplay

Drama och komedi, vardagsbestyr och starka känslor. Josephine Bornebuschs serie har hyllats av kritikerna och redan väckt intresse på andra sidan Atlanten. Trovärdiga karaktärer i tre generationer försöker hantera dejtingtrauman. Med vass dialog och smart humor blandas pinsamma Tinderträffar med hjärtesorg. Resultatet: hög igenkänningsfaktor. Utöver vinflaskan behövs en skämskudde och storpack näsdukar – för både glädje- och sorgetårar.

Drick till: Ett brett spektrum av känslor, men utan att ta i från tårna. Här är en bra pinot noir ett perfekt sällskap när du bänkar dig: mjuk rödbärig fruktighet, gott om kryddighet, några drag med svartpepparkvarnen och finfint sjung i syran. Tar inte för stor plats men har tillräcklig karaktär för att matcha dramatiken på skärmen. Punt Road Pinot Noir (nr 2955, 149 kr) från Yarra Valley i Australien sitter klockrent.

Hårdkokt värme

Foto: HBO Nordic

Mr Inbetween – HBO Nordic

Den australiska serien om Ray, spelad av Scott Ryan, som växlar mellan livet som småbarnspappa och yrkestorped. På förmiddagen letar han enhörningar med dottern, efter lunch skjuter han någon skuldsatt stackare och gräver ner honom i bushen. Med ungefär samma ansiktsuttryck. Sen sätter han sig i sin anger management-grupp och säljer in övervåld som både klokt och nödvändigt i vissa situationer. Och som tittare hejar man på honom nästan hela tiden. En riktig liten pärla som lyckas vara både hårdkokt, varm och rolig.

Drick till: Det är ju något väldigt oglamoröst och smutsigt med den här serien. För att hamna i rätt stämning behöver vi dryck som avspeglar den lite socialrealistiska känslan, så vi föreslår en simpel bärs. Serien är från Australien så helst hade man ju velat ha öl därifrån, men eftersom inte det går att hitta på bolaget kör vi på en jänkare som är enkel men riktigt bra: Sierra Nevada Pale Ale (nr 1525, 23,90 kr). Vill du komma i riktigt god stämning parar du det med att sänka några små shots bourbon, gärna Bulleit Bourbon (nr 570, 359 kr).